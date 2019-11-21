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GALATASARAY’DA Radamel Falcao belirsizliği devam ediyor. Kolombiyalı yıldız için önce transferinde gün sayan Sarı-Kırmızılılar, şimdi de oyuncuyu sahada görebilmek için sabırla iyileşmesini bekliyor. Ancak tarih uzadıkça uzuyor. Yaklaşık 50 gündür yeşil sahalardan uzak kalan Falcao kısa bir süre önce Madrid’teki özel doktoruna tedavisine devam etmek için İspanya’nın yolunu tuttu. Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık yüzünden 1 Ekim’deki PSG maçından bu yana takımdan ayrı olan Kolombiyalı forvetin, yarınki Başakşehir maçıyla birlikte ligde Trabzon, Alanya, Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ve PSG, Türkiye Kupası’nda da Tuzla ile oynanacak ilk karşılaşmaya yetişemeyeceği kaydedildi. Falcao’nun en erken 14 Aralık’taki A.Gücü mücadelesinde sahada olabileceği öğrenildi.