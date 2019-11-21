19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7002
  • 6,3133
  • 270.292
  • 106785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da Radamel Falcao 6 maç daha yok

Aslan’da tedavi için İspanya’ya giden Kolombiyalı forvetin, Başakşehir, Club Brugge, Trabzon, Alanya, PSG ve Tuzla karşılaşmalarında da forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

STAR

GALATASARAY’DA Radamel Falcao belirsizliği devam ediyor. Kolombiyalı yıldız için önce transferinde gün sayan Sarı-Kırmızılılar, şimdi de oyuncuyu sahada görebilmek için sabırla iyileşmesini bekliyor. Ancak tarih uzadıkça uzuyor. Yaklaşık 50 gündür yeşil sahalardan uzak kalan Falcao kısa bir süre önce Madrid’teki özel doktoruna tedavisine devam etmek için İspanya’nın yolunu tuttu. Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık yüzünden 1 Ekim’deki PSG maçından bu yana takımdan ayrı olan Kolombiyalı forvetin, yarınki Başakşehir maçıyla birlikte ligde Trabzon, Alanya, Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ve PSG, Türkiye Kupası’nda da Tuzla ile oynanacak ilk karşılaşmaya yetişemeyeceği kaydedildi. Falcao’nun en erken 14 Aralık’taki A.Gücü mücadelesinde sahada olabileceği öğrenildi.

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

Skandala adları karışmıştı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Skandala adları karışmıştı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sahiplendikleri köpek şans getirdi! Sıfır kilometre otomobil kazandı

Sahiplendikleri köpek şans getirdi! Sıfır kilometre otomobil kazandı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı

İntihara kalkıştı... Para verilince vazgeçti

İntihara kalkıştı... Para verilince vazgeçti
 

POPÜLER HABERLER

Genç kız tıka basa dolu yolcu minibüsünde böyle düştü

Genç kız tıka basa dolu yolcu minibüsünde böyle düştü

Taş teknelerde çiğneyip, pekmez gibi kaynatıyorlar... Kilosu 40 TL

Taş teknelerde çiğneyip, pekmez gibi kaynatıyorlar... Kilosu 40 TL

Rasulayn'da ele geçirildi! 683 roket lançeri...

Rasulayn'da ele geçirildi! 683 roket lançeri...

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA