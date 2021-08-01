Galatasaray'da rakip St. Johnstone

AA 1 Ağustos 2021 Pazar 00:40 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 00:40

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanda, dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise iki yarı sahada sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni transfer Berkan Kutlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı idmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.