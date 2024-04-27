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Spor

Galatasaray'da rekor üstüne rekor! Süper Lig tarihine damga vurdular

Galatasaray dün akşam oynanan maçta Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı kırmızılılar üst üste 15. galibiyetini aldı ve Süper Lig'de bir sezonda üst üste en çok galibiyet alan takım oldu. İşte detaylar...

27 Nisan 2024 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
Galatasaray'da rekor üstüne rekor! Süper Lig tarihine damga vurdular
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ve Galatasaray, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı.

Galatasaray mücadeleyi 3-0 kazandı ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'e yükseltti.

Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray puanını 93 yaptı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray bu sezon üst üste 15. galibiyetini elde etti.

Sarı kırmızılılar bir sezonda üst üste en çok galibiyet elde eden kulüp oldu.

MUSLERA'DAN REKOR

Galatasaraylı Fernando Muslera bu sezon 17. kez kalesinde gol görmedi ve 16 maçlık gol yememe rekorunu geçti.

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