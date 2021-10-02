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Spor

Galatasaray'da Rizespor maçı öncesi iki eksik

Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'da, sakatlığı bulunan Arda Turan'ın yanı sıra cezalı Marcao da forma giyemeyecek.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 10:48 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 10:48
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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

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