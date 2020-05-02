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Spor

Galatasaray'da Ryan Donk için karar verildi

Galatasaray ile olan sözleşmesi normalde bu sezon sonunda bitecek Ryan Donk'a yeni sözleşme yolda.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:16 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:20
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan ilk aldığı zaman hayal kırıklığı olarak görülen Ryan Donk, takımda adeta yeniden kendine geldi.

Özellikle son iki sezon şampiyon takımın çok önemli bir parçası hâline gelen Ryan Donk, Fatih Terim'in en vazgeçilmez oyuncuları arasında yer almaya başladı.

TERİM ETKİSİ

Fatih Terim ile birlikte kadroda kendisine yer bulmaya başlayan ve çıktığı maçlarda performansıyla kendisinden söz ettiren Ryan Donk, Galatasaray'ın başarısında en büyük pay sahibi isimlerden biri.

MAAŞI ARTACAK

Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi normalde bu sezon sonunda sona eren Ryan Donk'a yeni sözleşme ise yolda. Skorer'in haberine göre Donk ile 1+1 yıllık bir sözleşme yapılacak ve maaşı ise 1.2 milyon €'ya çıkarılacak.

TAM BİR JOKER

Ryan Donk özellikle Galatasaray takımında kullanımı ile tam bir joker oyuncusu. Galatasaray'ın gol yollarında sıkıntı çektiği ve tıkandığı maçlarda forvet olarak oynayabilen ve gol de atan Ryan Donk, Luyindama'nın sezon kapatan sakatlığından sonra ise savunmanın lideri konumuna geçmişti.

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