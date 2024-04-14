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Spor

Galatasaray'da şampiyonluğun teminatı: Mauro Icardi

Galatasaray'da çıkışa geçen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, gözünü bu kez Alanyaspor maçına çevirdi.

Sabah14 Nisan 2024 Pazar 11:07 - Güncelleme:
Galatasaray'da şampiyonluğun teminatı: Mauro Icardi
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Süper Kupa finalinde 49. saniyede attığı golle son 4 maçta 5 kez ağları sarsan Mauro İcardi, şampiyonluğun ateşini yaktı.

Geçen sezon son 9 maçta 13 golle zaferi getiren Arjantinli oyuncu, yeni hedefini Alanyaspor olarak belirledi. 31 yaşındaki yıldız, zorlu deplasmanda sahne alarak 3 puanı getirmek istiyor.

7 hafta kala 24. şampiyonluğu çok isteyen İcardi, sarı-kırmızılı taraftarları da şampiyonluk moduna soktu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, 'Icardi varsa sorun yok', 'Şampiyonluk modunu açan İcardi'den korkun', 'Bizim İcardi'miz var, onların yok', '24'ün en büyük teminatı Mauro İcardi' ifadeleri kullanıldı.

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