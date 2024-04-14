Galatasaray'da şampiyonluğun teminatı: Mauro Icardi

Süper Kupa finalinde 49. saniyede attığı golle son 4 maçta 5 kez ağları sarsan Mauro İcardi, şampiyonluğun ateşini yaktı.

Geçen sezon son 9 maçta 13 golle zaferi getiren Arjantinli oyuncu, yeni hedefini Alanyaspor olarak belirledi. 31 yaşındaki yıldız, zorlu deplasmanda sahne alarak 3 puanı getirmek istiyor.

7 hafta kala 24. şampiyonluğu çok isteyen İcardi, sarı-kırmızılı taraftarları da şampiyonluk moduna soktu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, 'Icardi varsa sorun yok', 'Şampiyonluk modunu açan İcardi'den korkun', 'Bizim İcardi'miz var, onların yok', '24'ün en büyük teminatı Mauro İcardi' ifadeleri kullanıldı.