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Spor

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı

24. zaferin kıyısındaki Galatasaray'da öncelikli hedef Sivasspor'u devirmek. Sarı kırmızılılar, şimdiden şampiyonluk hesapları yapmaya başladı.

Sabah5 Mayıs 2024 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı
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Bu haftayı seçim havasında geçiren Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum, 25 Mayıs'taki kongrede kozlarını paylaşacak.

Erden Timur'un devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, futbol takımı şampiyonluk yolunda Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak. İşte maç öncesi kritik detaylar:

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Galatasaray Sivasspor'u, Konyaspor da Fenerbahçe'yi mağlup ederse puan farkını 7'ye yükseltecek sarı-kırmızılılar haftaya Karagümrük deplasmanında şampiyonluk maçına çıkabilir.

LIG tarihinde en çok puan (93) rekorunu egale eden, üst üste galibiyet (15) rekorunu kıran Galatasaray 22 haftadır yenilmiyor.

EVİNDE 17'DE 17 YAPTI

Sarı kırmızılılar, bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 17 lig maçını da kazandı.

Konuk Sivasspor sezonun ikinci yarısında Beşiktaş ve Trabzonspor'u yenerken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

6 Haftadır rakiplerini boş geçmeyen İcardi 21 golle krallıkta zirvede.

Ligin en az gol yiyen (21) kalecisi olan Muslera 17 maçta kalesini kapadı.

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