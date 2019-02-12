Galatasaray'da şampiyonluk sesleri yeniden yükselmeye başladı
Alanyaspor beraberliği sonrasında lider Başakşehir’in 8 puan gerisine düşen Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle farkı 6’ya indirince şampiyonluk ümitlerini yeniden yeşertti. Sarı-Kırmızılılar şu anda farkı 6 değil 3 olarak görüyor.
Süper Lig’in 20.haftasında Alanyaspor ile berabere kalarak lider Başakşehir’in 8 puan gerisine düşen Sarı-Kırmızılılar, bir hafta sonra aradaki farkı azalttı… Boz-Baykuşların evinde BB Erzurumspor ile berabere kalmasının ardından Trabzonspor’u Türk Telekom Stadı’nda 3-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdıran Cim Bom, liderle aradaki farkı 6’ya indirdi.
MAÇ 33.HAFTADA
ANCAK G.Saray taraftarı resmiyette puan farkı 6 olmasına rağmen bunu 3 olarak görüyor. Nedeni ise Başakşehir’in ligin ikinci yarısında Türk Telekom’a gelecek olması… Sarı-Kırmızılılar, Abdullah Avcı’nın takımını geçen yıl olduğu gibi bu sezon da evinde yeneceğine inanıyor. G.Saray ile Başakşehir maçı 33.haftada oynanacak fakat Sarı-Kırmızılı futbolseverler, Boz-Baykuşlar'ın o haftaya kadar puan kaybedeceğini düşünüyor.
Güneş
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