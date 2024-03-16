Galatasaray'da savunma hattın alarm veriyor

Süper Lig'in en az gol yiyen savunma hattı, son dönemde sakatlıklarla boğuşuyor... Stoper tandeminin değişmez ismi, aynı zamanda geriden oyun kuran Abdülkerim Bardakcı takımla çalıştı, ancak bir öncekinde olduğu gibi tam hazır olmadan sahaya sürüp, tekrar sakatlanmasını istemiyorlar.

Tecrübeli savunmacı, Kasımpaşa deplasmanına kulübede başlayabilir, ancak bugün bir deneme daha yapılacak. Sezon başında Tottenham'dan transfer edilen ve Galatasaray formasıyla müthiş bir grafik çizen Davinson Sanchez'in dönüşü de rötarlı olacak. Kolombiyalı stoperin, Milli ara sonrasında antrenmanlara katılması bekleniyor.

BERKAN'A ÖZEL İLGİ

İki tecrübeli ismin yokluğunda Nelsson'a büyük iş düşüyor. Ancak Danimarkalı stoperin partnerinin kim olacağı da hâlâ belirsizliğini koruyor. Çaykur Rizespor karşısında sol stopere geçen Berkan Kutlu, yine bu göreve en yakın aday. Ancak işini şansa bırakmak istemeyen Okan hoca, kağıt üzerindeki tüm seçenekleri değerlendirmeye çalışıyor. Özellikle Kaan Ayhan'ın durumu, Buruk'un tercihinde belirleyici rol oynayacak. Antrenmanlara katılan ve sakatlığına rağmen, "Fedakârlığa hazırım" diyen tecrübeli futbolcunun ağrıları devam ediyor.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

A Milli Takım'ın aday kadrosuna da dahil edilen Kaan'ın Kasımpaşa karşısında kadroya girmesi durumunda, sağ bekte veya stoperde oynama ihtimali bulunuyor. Okan hoca, Kaan'ı Nelsson'un yanına çekip, sağ bekte yine Barış'ı oynattığı bir kurguyu denerken, Kaan'ın sağda, Berkan'ın sol stoperde oynadığı son maçtaki dizilişi de kullanıyor. Ancak Kaan Ayhan riske edilmezse, Barış sağ beke, Berkan yine Nelsson'un yanına geçecek ve bu durumda sağ önde Zaha, Tete, Ziyech arasında bir tercih yapılacak.

ANTRENMAN PERFORMANSI ŞAŞIRTIYOR

Galatasaray'da bu sezon hayal kırıklığı yaratan transferlerin başında gelen isimlerden Hakim Ziyech, sezonun son virajında takımının şampiyonluk mücadelesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan; fakat son olarak Afrika Kupası'nda sakatlanan ve sarı kırmızılıların 2024 yılında neredeyse hiç yararlanamadığı 30 yaşındaki hücumcu, Türkiye'ye döndükten kısa süre sonra hızlı bir şekilde iyileşti ve son Çaykur Rizespor karşılaşmasının 2. yarısında oyuna girerek tam anlamıyla bir sürprize imza attı. Ziyech'in son günlerdeki antrenman performansı da şaşkınlık yaratmaya devam ediyor.

SON İDMANDA KARAR VERİLECEK

Uzun süredir takımı önemsemediği, Galatasaray'dan ayrılmak istediği yönünde eleştirilen tecrübeli futbolcunun, artık idmanlarda herkesten çok daha fazla çalıştığı, bir an önce ilk 11'deki yerine geri dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Hatta Ziyech'in konuyla ilgili olarak Okan Buruk'la görüştüğü ve Kasımpaşa maçında forma istediği belirtiliyor. Bir yandan Fas Milli Takımı'na katılmaya da hazırlanan Ziyech'in ilk 11'de olup olmayacağı bu akşamki antrenmanda netleşecek.