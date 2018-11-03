Galatasaray'da Schalke maçı hazırlıkları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6 Kasım Salı günü deplasmanda Almanya temsilcisi Schalke 04'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalan Galatasaray, ara vermedi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Fenerbahçe derbisinde 90'ar dakika sahada kalan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise bire bir, ikiye iki ve üçe üç dar alan oyunlarıyla başladığı antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla tamamladığı ifade edildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.