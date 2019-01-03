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Galatasaray'da Fatih Terim'in kararıyla Serdar Aziz dönemi sona erdi!

Galatasaray'da ikinci devrenin ilk antrenmanına katılmayan Serdar Aziz konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray Kulübü'nün menajerine 'Kulüp bulun' dedikten sonra teknik direktör Fatih Terim ile görüşme kararı alan Serdar Aziz, deneyimli teknik adamın yanıtıyla şok yaşadı. Galatasaray'da Serdar Aziz ile ipler resmen koptu.
 
Sarı-kırmızılı takımda çarşamba günü gerçekleşen antrenman öncesinde Serdar Aziz ile Fatih Terim görüşecekti ancak bu görüşme Terim'in kararı doğrultusunda ertelendi. Perşembe günü ise Serdar Aziz ve Fatih Terim, Florya'da bir araya geldi.
 
TERİM: "SENİ, TAKIMDA DÜŞÜNMÜYORUM"
 
Fatih Terim, 28 yaşındaki defans oyuncusuna 'Seni  takımda düşünmüyorum, kendine kulüp bulabilirsin' kararını bildirdi. Serdar Aziz, herhangi bir hatası varsa özür dileyeceğini açıklamasına rağmen görüşmede Terim'i ikna edemedi ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılma noktasına geldi.
 
Serdar Aziz, Fatih Terim'in kararı sonrasında Florya'daki arkadaşlarıyla vedalaştı. 
 
 
GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE
 
Bu gelişmenin ardından Serdar Aziz, menajeri Haluk Canatar'a transfer talimatı verdi. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Serdar Aziz'in geleceği kısa bir süre içerisinde belli olacak. (Sporx)

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