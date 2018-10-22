Galatasaray'da Serdar Aziz seferberliği
Galatasaray'da mevcut sakatlar içinde Schalke maçında sadece Serdar Aziz'in oynama umudu var. Deneyimli futbolcu için seferberlik ilan edildi.
Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Schalke karşısında çok kritik bir sınav verecek olan Galatasaray'da tüm gözler sağlık kurulunda..
Bursaspor maçında sakatlanan isimlerden Feghouli ve Fernando'nun Alman ekibi önünde forma giyme şansı yok.
Galatasaray'da bir diğer sakat Serdar Aziz içinse seferberlik ilan edilmiş durumda. Fatih Terim, stoperde Serdar-Maicon, ön liberoda Donk'u oynatmayı düşünüyor.
(Takvim)
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