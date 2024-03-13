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Spor

Galatasaray'da son 8 yılın en iyisi Kerem Demirbay

Kerem Demirbay, Selçuk İnan'dan (14 gol, 5 asist) sonra 8 numaradaki en yüksek skor katkısına imza attı.

Takvim13 Mart 2024 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
Galatasaray'da son 8 yılın en iyisi Kerem Demirbay
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Sarı-Kırmızılılar uzun bir aradan sonra aradığı 8 numarayı da bulmuş gibi gözüküyor.

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı yıldızı Kerem Demirbay bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Demirbay bu gollerin 5'ini Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti. Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında birbirinden güzel gollere imza atan ve hat-trick yapan Kerem Demirbay büyük alkış toplamıştı.

12 GOLE KATKI VERDİ

Kerem hem mücadele gücü hem de tekniğiyle büyük fark yaratıyor. Sarı-kırmızılıların 'Dayı'sı 2015-2016 sezonunda Selçuk İnan'dan (14 gol, 5 asist) 8 numaradaki en iyi performansı sergiledi. 6 gol atan 6 da 6 asist yapan Kerem Demirbay 12 gole katkıda bulundu. Sezon başında Leverkusen'den transfer edilen Kerem, ilk maçlarda beklentileri karşılayamamıştı. Adaptasyon süreci ve yeni oyun sistemine alışması zaman alan tecrübeli oyuncu, eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Hatta takımdan ayrılması ihtimali bile konuşulmuştu.

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