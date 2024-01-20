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Spor

Galatasaray'da son gözde Kerem Demirbay

Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Kerem Demirbay takımın gözde ismi olmuş durumda.

20 Ocak 2024 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Galatasaray'da son gözde Kerem Demirbay
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Ümraniyespor'la önceki akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 asiste imza atan Demirbay bir kez daha alkışları topladı.

Hem şık pasları hem orta sahadaki mücadelesi hem de duran toplardaki başarısıyla vitrine çıkan tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni gözdesi haline geldi.

Zaha ve Tete gibi isimlerin sessiz kaldığı bir dönemde kalitesini gösteren Kerem Demirbay, ligde son olarak Sivas'ta gol atarken, Kayseri maçında ise penaltı pozisyonunda ortayı yapan isim olmuştu.

Kerem'in performansından memnun olan Okan Buruk'un Torreira'nın yanında tecrübeli futbolcuyu oynatmaya devam edeceği belirtildi. Leverkusen'den 3,7 milyon euroya transfer edilen Kerem 3 yıllık imza atmıştı.

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