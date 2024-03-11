Galatasaray'ın son 2 sezondur en istikrarlı bölgelerinden biri savunma tandemi oldu. Fakat Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın yaşadığı sakatlıklar, işleri bozdu. Bu süreçte bu bölgede alternatif olan Kaan Ayhan da forma giydi ancak o da sakatlandı.

Rizespor karşısında mecburi olarak, asıl mevkisi orta saha olan Berkan Kutlu, savunmanın merkezindeydi. Üç futbolcunun, Kasımpaşa karşısında forma giymesinin neredeyse imkansız olduğu söylenmişti. Fakat sağlık ekibi, bu gelişmelere rağmen 3 oyuncuyu en kısa sürede takıma geri döndürmeyi hedefliyor.

B PLANI HAZIR



Özellikle Kaan Ayhan'ın, Kasımpaşa maçında forma giyebilmek adına en ciddi aday olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Davinson ve Abdülkerim'in de kısa sürede formasına kavuşacağı konuşuluyor. Her ihtimali düşünen Okan Buruk ise bir yandan B planını hazırlamış durumda.