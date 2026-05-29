  • Galatasaray'da stoper operasyonu! Cimbom Chelsea'ye rakip oldu
Galatasaray'da stoper operasyonu! Cimbom Chelsea'ye rakip oldu

Piero Hincapie transferi için harekete geçen Galatasaray, yıldız savunmacı için Chelsea ile transfer yarışına girdi. Arsenal'in Premier Lig rakibine satışa sıcak bakmaması, sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.

Akşam29 Mayıs 2026 Cuma 08:49 - Güncelleme:
Galatasaray'da stoper operasyonu! Cimbom Chelsea'ye rakip oldu
Galatasaray, bu sezon savunmanın göbeğine de takviye yapma kararı aldı. Mixvale'de yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'in Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapié'yi kadrosuna katmak istiyor.

Cim-Bom oyuncu için resmi girişimlerde bulunurken, gelen bilgilere göre İngiliz ekibi de şampiyonluğun ardından Ekvadorlu stoper için yapılacak teklifleri değerlendirmeye açık olduğunu iletti.. Bunun üzerine G.Saray, 24 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını sordu. Sarı-Kırmızılılar kiralama formülünü de masaya yatırdı. Ekvadorlu oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp ise Chelsea. Hincapié ile teknik direktör Alonso arasındaki güzel ilişkiler, Stamford Bridge'e olası bir transfer ihtimalini gündeme getirdi.

Ancak şu aşamada böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi zor görünüyor. Çünkü Arsenal'in doğrudan bir Premier Lig rakibini güçlendirmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu sezon Arsenal formasıyla 40 maçta görev alan Hincapie, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Leverkusen'den 52 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor..

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.