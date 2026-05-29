Galatasaray, bu sezon savunmanın göbeğine de takviye yapma kararı aldı. Mixvale'de yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'in Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapié'yi kadrosuna katmak istiyor.

Cim-Bom oyuncu için resmi girişimlerde bulunurken, gelen bilgilere göre İngiliz ekibi de şampiyonluğun ardından Ekvadorlu stoper için yapılacak teklifleri değerlendirmeye açık olduğunu iletti.. Bunun üzerine G.Saray, 24 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını sordu. Sarı-Kırmızılılar kiralama formülünü de masaya yatırdı. Ekvadorlu oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp ise Chelsea. Hincapié ile teknik direktör Alonso arasındaki güzel ilişkiler, Stamford Bridge'e olası bir transfer ihtimalini gündeme getirdi.

Ancak şu aşamada böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi zor görünüyor. Çünkü Arsenal'in doğrudan bir Premier Lig rakibini güçlendirmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu sezon Arsenal formasıyla 40 maçta görev alan Hincapie, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Leverkusen'den 52 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor..