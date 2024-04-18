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Spor

Galatasaray'da Süper Kupa için hazırlıklar tamam!

Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi planlanan Süper Kupa kutlaması için hazırlıklar tamamlandı.

Fanatik18 Nisan 2024 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Galatasaray'da Süper Kupa için hazırlıklar tamam!
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Galatasaray, 7 Nisan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkmıştı. Ancak sarı lacivertliler, TFF'ye tepki göstermek için U19 takımıyla sahaya çıkmış ve Mauro Icardi'nin golü sonrasında genç yıldızlar yönetimin talimatıyla sahayı terk etmişti.

Galatasaraylı futbolcular da hükmen galip geleceklerini düşünerek saha ortasında sevinmiş, hatta Şanlıurfa'daki taraftarlarını eli boş göndermemek için as oyuncularla yedek futbolcular kendi arasında çift kale maç yapmıştı. Geçtiğimiz hafta TFF, Süper Kupa maçında Aslan'ın hükmen galibiyetini resmen açıklarken camiada da kupa töreni için soru işaretleri ortaya çıkmıştı.

PAZAR GÜNÜ DEV BULUŞMA

Aslan pazartesi günü Alanya deplasmanına çıkmış, Akdeniz'den de 4-0 gibi net bir skorla galip dönmüştü. Taraftarla takım arasındaki İstanbul buluşması ise pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor karşılaşmasıyla gerçekleşecek.

KUTLAMA YAPILACAK

Sarı-Kırmızılılar, hükmen 3-0 galip ilan edildikleri Fenerbahçe derbisi sonrasında kupayı bu haftaki Pendikspor karşılaşmasında kaldırmayı planlıyordu. Şu ana kadar TFF ile yapılan yazışmaların tamamlandığı, pazar günkü mücadele öncesinde mini bir kutlama yapılması için hazırlıkların başladığı belirtildi. Galatasaray, Süper Kupa'yla birlikte bir anlamda şampiyonluk kutlamalarının da provasını yapmayı hedefliyor.

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