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Spor

Galatasaray'da Süper Kupa mesaisi sürüyor

Süper Kupa mücadelesinde 29 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarıan devam ediyor.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Galatasaray'da Süper Kupa mesaisi sürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, 29 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile yapacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla noktalandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

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