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Spor

Galatasaray'da Süper Lig hazırlıkları çift idmanla devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

DHA01 Haziran 2020 Pazartesi 20:50 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 20:50
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah gerçekleştirilen antrenmana genel kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına koordinatif ısınma ile başlandı. Daha sonra pas çalışmaları yapıldı. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetimde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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