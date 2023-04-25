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Spor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız ismin canına tak etti: Bırakın beni gideyim

Galatasaray'da sezon sonu yaklaşırken sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak fazla süre alamayan yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. İşte detaylar...

25 Nisan 2023 Salı 20:23 - Güncelleme:
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız ismin canına tak etti: Bırakın beni gideyim
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Sezon sonu yaklaşırken Galatasaray'da gidecek isimler de netlik kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz transfer edilen yıldız oyuncu Juan Mata'nın forma şansı bulamadığı için Galatasaray yönetimine ayrılık isteğini ilettiği iddia edildi.

GALATASARAY'A TRANSFERİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yazın transferde en büyük ses getiren takımlarından biri olan Galatasaray'ın yaptığı transferlerden biri de Juan Mata olmuştu. Sarı-kırmızılılar İspanyol yıldızı, Manchester United'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

FAZLA SÜRE ALAMADI: GİTMEK İSTİYOR

Juan Mata için Galatasaray'da işler yolunda gitmedi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde fazla süre alamayan İspanyol yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Tecrübeli oyuncunun ayrılık isteğini yönetime ilettiği ileri sürüldü.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıkan Juan Mata, bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 471 dakika süre alan 34 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 2 asistle skora etki edebildi.

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