İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2023 Pazar / 28 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da sürpriz Ndombele gelişmesi! Fransız devi talip oldu
Spor

Galatasaray'da sürpriz Ndombele gelişmesi! Fransız devi talip oldu

Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekipte bekleneni veremeyen başarılı orta sahaya Fransız devi talip oldu. İşte detaylar...

Takvim10 Aralık 2023 Pazar 10:21 - Güncelleme:
Galatasaray'da sürpriz Ndombele gelişmesi! Fransız devi talip oldu
ABONE OL

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediğini isimlerden birisi olan Kongo asıllı Fransız orta saha Tanguy Ndombele için önemli bir gelişme yaşandı.

LYON, NDOMBELE İÇİN ISRARCI

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Ndombele'nin eski takımı Lyon Fransız merkez orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Fransa Ligi'nde çok zor günler geçiren ve son sırada yer alan Lyon'un bu transferde ısrarcı durumda.

GALATASARAY İÇİN FIRSAT OLDU

Bu durum Galatasaray yönetimi için de bir fırsat oldu. Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin yerine Galatasaray oyuncu arayışı içinde. Ndombele sarı-kırmızılı forma ile ligde ve Avrupa'da 10 maça çıkarken gol ve asist yapamadı. Fransız orta saha bu 10 maçın sadece 3'ünde ilk 11'de şans buldu.

Fransız orta saha Ndombele son olarak 2022'nin ocak ve haziran döneminde Lyon formasını giymişti. Ndombele 7 kez de Fransa Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.