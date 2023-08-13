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Spor

Galatasaray'da sürpriz transfer iddiası: Juan Musso

Transfer çalışmalarına devam eden son Süper Lig şampiyonu Galatasaray için 29 yaşındaki deneyimli file bekçisi Juan Agustin Musso ile ilgilendiği iddia edildi.

13 Ağustos 2023 Pazar 12:56 - Güncelleme:
Galatasaray'da sürpriz transfer iddiası: Juan Musso
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Galatasaray, Atalanta'nın İtalyan kalecisi Juan Agustin Musso'yu istiyor. Musso daha önce Fenerbahçe'ye de yazılmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberde; "Galatasaray'da sirenler Musso için çalıyor. Türk ekibi 29 yaşındaki Arjantinli kaleciyle yakından ilgileniyor." ifadesi kullanıldı.

JUAN AGUSTIN MUSSO KİMDİR?

Juan Agustin Musso kariyerine ülkesi Arjantin'in Racing Club takımında başladı. Ardından 2018 yazında İtalyan ekibi Udinese'ye transfer oldu.

29 yaşındaki kaleci Udinese'nin ardından 2021 yazında bir başka ekibi Atalanta'nın yolunu tuttu.

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