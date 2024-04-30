Galatasaray'da Tanguy Ndombele formayı unuttu

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan büyük umutlarla kiraladığı Tanguy Ndombele, deyim yerindeyse futbolu unuttu.

Fransız orta saha oyuncusu, Süper Lig'deki son 12 maçta sadece 31 dakika forma şansı buldu.

İNGİLTERE'YE DÖNECEK

Son 5 maçın 4'ünde kulübeden bile çıkmayan, 4-0'lık Alanya deplasmanında 5 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu Ndombele, Trendyol Süper Lig'in bitimiyle birlikte İngiltere'ye geri dönecek.

Sarı-Kırmızılı takımda bu sezon toplam 26 resmi maçta 664 dakika forma giyen ve 1 asist yapan yıldız oyuncu Tanguy Ndombele'nin Galatasaray'dan alacağı ücret ise 3.1 milyon euro.