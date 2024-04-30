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Spor

Galatasaray'da Tanguy Ndombele formayı unuttu

Galatasaray'da sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen yıldız oyuncu Tanguy Ndombele, formayı unuttu.

Fanatik30 Nisan 2024 Salı 09:24 - Güncelleme:
Galatasaray'da Tanguy Ndombele formayı unuttu
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Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan büyük umutlarla kiraladığı Tanguy Ndombele, deyim yerindeyse futbolu unuttu.

Fransız orta saha oyuncusu, Süper Lig'deki son 12 maçta sadece 31 dakika forma şansı buldu.

İNGİLTERE'YE DÖNECEK

Son 5 maçın 4'ünde kulübeden bile çıkmayan, 4-0'lık Alanya deplasmanında 5 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu Ndombele, Trendyol Süper Lig'in bitimiyle birlikte İngiltere'ye geri dönecek.

Sarı-Kırmızılı takımda bu sezon toplam 26 resmi maçta 664 dakika forma giyen ve 1 asist yapan yıldız oyuncu Tanguy Ndombele'nin Galatasaray'dan alacağı ücret ise 3.1 milyon euro.

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