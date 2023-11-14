Galatasaray'da Tanguy Ndombele ile yollar ayrılıyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

Cimbom gerek Süper Lig'de gerek Avrupa'da başarılı olabilmek adına iddialı bir kadro kurabilmek için kolları sıvadı.

Bu anlamda sarı-kırmızılılar pek çok yıldızı kadrosuna dahil etmeyi başardı.

Galatasaray'da yapılan transferler büyük ses getirirken bazı transferler de eleştiri konusu haline geldi.

Bu oyunculardan birisi de Tanguy Ndombele.

26 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Tottenham'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelirken oyuncunun fiziki durumu futbolseverler tarafından yoğun eleştiri aldı.

Ndombele'nin şimdiye kadar sarı-kırmızılı forma ile süre aldığı maçlarda sergilediği performans ise geçer not almadı.

Bu anlamda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı oyuncu ile sezon sonuna kadar yola devam etmek istemediği öğrenildi.

Cimbom'da futbolcunun ayrılması halinde ise gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da merkez orta saha mevkisi için o yıldızlar listeye eklendi.



İŞTE O LİSTE:

Albert Grønbaek

Cimbom, Norveç ekibi Bodo/Glimt'in formasını terleten 22 yaşındaki Danimarkalı yıldız Albert Grønbaek ile yakından ilgileniyor.

Rodrigo Bentancur

Galatasaray'da 26 yaşındaki Uruguaylı yıldız Rodrigo Bentancur transferde yakından takip ediliyor.

Emil Breivik

Cimbom'da Molde formasını terleten 23 yaşındaki Norveçli oyuncu Emil Breivik yakından takip edilen isimler arasında bulunuyor.

Adrien Rabiot

Juventus formasını terleten 28 yaşındaki Adrien Rabiot, Cimbom'un transfer listesinde yer alan isimlerden birisi.

Youri Tielemans

Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Youri Tielamans için sarı-kırmızılılar nabız yoklamaya devam ediyor.