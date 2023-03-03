Galatasaray'da taraftarı üzecek ayrılık! Sezon başında gelen yıldız isim gidiyor

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Lucas Torreira'nın Türkiye hikayesi kısa sürecek.

TRANSFERİN EN HAREKETLİ TAKIMI GALATASARAY

Bu sezon transfere damgasını vuran takımlardan biri de Galatasaray oldu. Hem sezon başında, hem de ara transferde yaptığı takviyelerle ses getiren sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da yaşandı. Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 6 puan fark olan Galatasaray, son olarak Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu transfer etti.

LUCAS TORREIRA, AVRUPA YOLCUSU

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarların sevgilisi olan Lucas Torreira'nın Süper Lig hikayesi kısa süreceğe benziyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Uruguaylı orta saha oyuncusunun menajeri Pablo Bentancur'un Milan ile 4 yıllığına anlaştığı iddia edildi. Yıldız oyuncuyu 15 milyon eurodan aşağı bir rakama bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Milan ile bu rakamda anlaşırsa transfer onay verecek. İtalyan ekibinin ise bu parayı ödemeye hazır olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıkan Lucas Torreira, bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1527 dakika süre alan 27 yaşındaki Uruguaylı yıldız, 1 asistle skora etki etti.