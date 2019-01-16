Galatasaray'da Tarık Çamdal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi
Galatasaray, Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini resmen açıkladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada;
Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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