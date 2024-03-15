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Spor

Galatasaray'da tek aday Dursun Özbek

Galatasaray'da 1 Haziran tarihinde seçimli kongre gerçekleştirilecek. Seçime Dursun Özbek tek aday olarak girecek.

Fanatik15 Mart 2024 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Galatasaray'da tek aday Dursun Özbek
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Dursun Özbek kulübü her ne kadar seçim sürecinden uzak tutmaya çalışsa da, arka planda hazırlıklarına devam ediyor. 1 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanını belirleyecek olan seçimli kongre gerçekleşecek.

HAREKETLİLİK YOK

Ancak kongreye kısa süre kalmasına rağmen, geçmiş yılların aksine camiada bir hareketlilik görünmüyor. Kulislerde değerlendirilen mevcut tabloya göre son anda bir sürpriz yaşanmazsa Dursun Özbek 2024 seçimine tek aday olarak girecek.

SÜRE 2 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

2022 yazındaki olağanüstü seçimle tekrar göreve gelen Özbek'in döneminde alınan kararla, Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirilmişti. Dolayısıyla 2024 yılında seçilecek olan başkanın görevi 2026 yılında sona erecek ve camia tekrar kongreye gidecek. Özbek işte bu dönemde Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki yeni tesislerine taşınma projesini tamamlayarak kulüp tarihine geçmek istiyor.

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