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Spor

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi! Yönetim ile görüştü

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Fildişili yıldız oyuncu Wilfried Zaha artık yedek kalmak istemiyor. Bu konuda ilk önce teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Zaha sonrasında Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a bu durumdan bahsetti. İşte detaylar...

29 Şubat 2024 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi! Yönetim ile görüştü
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Galatasaray'da, sezon başında Fenerbahçe'ye çalım atarak transfer edilen Wilfried Zaha sorunu yaşanıyor.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

En son 25 Ocak'ta oynanan İstanbulspor maçında 11'de görev alan Fildişili yıldız oyuncu artık yedek kalmak istemiyor.

ERDEN TİMUR İLE DE GÖRÜŞTÜ

Yeteri kadar şans bulamadığı için teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştiren ve yedek kalmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Zaha'nın, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a bu durumdan söz ettiği öğrenildi.

"BEN İLK 11 OYUNCUSUYUM"

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'a ilk 11 oyuncusu olarak transfer edildiğini hatırlatan Zaha'nın, bu durumun değişmesini talep ettiği yazıldı. Okan Buruk ise "Burada bir yarış var. Zaha, daha iyisini yapmak zorunda" demişti.

"O SÖZLER BURUK'A DEĞİL"

Wilfried Zaha'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum" paylaşımı tartışmaları beraberinde getirmişti. Fildişi Sahilli yıldızın bu paylaşımı Okan Buruk'a karşı yaptığı ileri sürülmüştü.

14 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçın 18'ine ilk 11'de başlayan Zaha, 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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