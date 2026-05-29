Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yerli rotasyonunda değişiklik olması bekleniyor.

Takımdan süre bulamayan bazı futbolcularla vedalaşılması gündemde. Sarı kırmızılılarda, Ahmed Kutucu ile yollar ayrılabilir.

Bertuğ Yıldırım transferi ciddi bir aşamaya gelmesi durumunda, 26 yaşındaki futbolcu takasta kullanılabilir. Ahmed Kutucu ile Samsunspor'un da ilgilendiği gelen haberler arasında.

Yeterli süreyi bulamayan Kaan Ayhan da bu yaz takıma veda edebilir. Milli futbolcuya, devre arasında Körfez ülkelerinden ilgi vardı.

Tecrübeli oyuncunun, Almanya'ya da dönme ihtimali bulunuyor. Genç futbolculardan Metehan Baltacı ve Arda Ünyay da teklif gelmesi durumunda Süper Lig ekiplerine kiralanabilir.

Ayrıca sözleşmesi bitecek Gökdeniz Gürpüz ile de kontrat imzalanmayacak.