Galatasaray, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Şimdi Sarı-Kırmızılılar, kalan süreci hatasız geçerek lig şampiyonluğuna ulaşmayı planlıyor. Zirve yarışının yanı sıra Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları da son hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, kadroda tutulacak isimlerin sözleşme durumlarını netleştirirken gidecek isimler de belli olmaya başladı.

GİDECEK İSİMLER NETLEŞİYOR

Şampiyonluk mücadelesi sırasında iç transfer operasyonunu da sezon sonuna bırakmayan Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde 5 yıldız ismi ile sözleşme yenilemişti. Galatasaray'da Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın sözleşmeleri uzatılmıştı. Takımda kalacak isimler, yeni katılacak isimler derken gidecek oyuncular da yavaş yavaş belli oluyor. Galatasaray, bu yöndeki yol haritasını da netleştirmeye çalışıyor.

BİLETİ KESİLDİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden Sergio Oliveira, yeni sezonda kadroda olmayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un 2 maçtır kadroya dahi almadığı Portekizli oyuncu ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Okan Buruk ile de bir tartışma yaşayan Sergio Oliveira'dan vazgeçen Galatasaray, yerine koyacağı alternatif isim için de çalışmalarda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli oyuncunun yerine bir 8 numara transferi gerçekleştirecek.

NDOMBELE GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın orta sahasında bir ayrılık da kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Tanguy Ndombele ile yaşanacak. Beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Fransız oyuncu, sezon sonunda kiralandığı Tottenham'a dönecek. Fransız oyuncunun yerine de bir takviye yapılması planlanıyor.

ZAHA'DAN AYRILIK KARARI!

Pendikspor karşılaşmasını kulübede tamamlayan Zaha'nın keyfi kaçtı. Okan Buruk'un süre vermediği Fildişi Sahilli yıldız, daha önce de ilk 11'de şans bulamadığı için sitemini dile getirmişti. Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmak istediği belirtiliyor. Yönetim de Zaha'nın transferine onay verecek.