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Galatasaray'da yeni kriz! Gerilim artıyor

Galatasaray Lisesi’nin 150. kuruluş yıldönümü etkinliğinde sarı-kırmızılı kulübün başkanı beklediği ilgiyi göremeyince çok sinirlendi. Gecede ne protokole davet edilen, ne konuşması için söz verilen Cengiz tepkisini organizasyonda 15 dakika kalarak gösterdi.

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Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ile kulüp üyeleri arasında soğuk rüzgârlar esmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise geçtiğimiz günlerde Galatasaray Lisesi’nin 150. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yaşandı.

Wyndham Grand Otel’de 10 Aralık’ta düzenlenen baloda Başkan Mustafa Cengiz ne protokole alındı, ne söz verildi, ne de üyeler tarafından kendisine ilgi gösterildi. Galatasaraylılar Cemiyeti’ne gecenin düzenlemesi için kulüp tarafından 200 bin liralık yardım yapılmasına karşın Başkan Cengiz ve yöneticilere protokolde yer ayrılmaması kriz yarattı.

Mustafa Cengiz ile yöneticiler Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Dilek Kuttu protokol yerine yine kulüp tarafından alınan masada ağırlandı. Bu durum Başkan Cengiz’i çok rahatsız etti. Cengiz ve beraberindekiler baloda sadece 15 dakika kalarak tepkilerini herkese gösterdi. Özellikle liseli genç üyelerin üyelik başvurularının kabul edilmemesinden sonra Cengiz ile Galatasaray Lisesi mezunları arasında soğuk rüzgârlar esmeye başlamıştı.

Gecede Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ile beraber eski başkanlar Duygun Yarsuvat ile Dursun Özbek arasındaki yakınlık ise dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray’da başkan ile yöneticilerin yalnız bırakılması ile üyeler tarafından bir mesaj verildiği öğrenildi. Cengiz’in, lise ile ilişkilerinde bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

(Milliyet)

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