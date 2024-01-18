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Spor

Galatasaray'da yeni Muslera arayışı! Aranan kan İtalya'da bulundu

Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'nın ardından kaleyi emanet edebilecekleri güvenilir eldiveni İtalya'da buldu. Sarı Kırmızılı ekip, Atalanta forması giyen 29 yaşındaki deneyimli file bekçisi Juan Musso için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

18 Ocak 2024 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Galatasaray'da yeni Muslera arayışı! Aranan kan İtalya'da bulundu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takım kaptanı Fernando Muslera'dan sonra kaleye geçecek isim için çalışmalar başladı.

İtalyan basınında yer alan haberde; Galatasaray'ın Atalanta'da forma giyen Juan Musso ile ilgilendiği iddia edildi.

Habere göre; Muslera'dan sonra kaleyi emanet edecek bir isim arayan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Arjantinli file bekçisi için kış transfer dönemi bitmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Öte yandan haberde; İtalyan ekibinin bonservis beklentisinin 10 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Bu sezon Atalanta formasıyla 16 resmi maça çıkan 29 yaşındaki kaleci, bu maçlarda 17 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı.

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