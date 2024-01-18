Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takım kaptanı Fernando Muslera'dan sonra kaleye geçecek isim için çalışmalar başladı.

İtalyan basınında yer alan haberde; Galatasaray'ın Atalanta'da forma giyen Juan Musso ile ilgilendiği iddia edildi.

Habere göre; Muslera'dan sonra kaleyi emanet edecek bir isim arayan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Arjantinli file bekçisi için kış transfer dönemi bitmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Öte yandan haberde; İtalyan ekibinin bonservis beklentisinin 10 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Bu sezon Atalanta formasıyla 16 resmi maça çıkan 29 yaşındaki kaleci, bu maçlarda 17 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı.