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Spor

Galatasaray'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Galatasaray'da yeni sezon mesaisi devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Hazırlıklar kapsamında Kocaeli'de İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına ara vermedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, aynı gün akşam saatlerinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.

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