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Spor

Galatasaray'da yönetim ibra edildi

Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dursun Özbek ve yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
Galatasaray'da yönetim ibra edildi
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Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı sunumların ardından kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporlarla ilgili görüşmelere geçildi.

Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmalardan sonra yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunuldu.

Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulları, oy birliğiyle ibra edildi.

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