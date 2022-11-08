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Spor

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Ortalık yıkıldı

Yunus Akgün, Galatasaray'ın Ofspor ile karşılaştığı maça damga vurdu. Sarı-kırmızılılarda kötü performansıyla sahada yoklara oynayan Yunus Akgün'e taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

8 Kasım 2022 Salı 22:33 - Güncelleme:
Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Ortalık yıkıldı
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Galatasaray'da Yunus Akgün, kupa maçında Ofspor ile oynanan karşılaşmaya damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmada kötü bir performans sergileyen Yunus Akgün'ü eleştiri yağmuruna tuttu.

YUNUS AKGÜN YOKLARA OYNADI

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda evinde Ofspor ile karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün, kötü performansıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahada yoklara oynayan Yunus Akgün'ü 59. dakikada oyundan alarak yerine Barış Alper Yılmaz'ı oyuna dahil etti.

GALATASARAY'DA KAYIPLARA KARIŞTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak milli oyuncu, yaz aylarında geri döndüğü Galatasaray'da beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına uğrattı.

YUNUS AKGÜN'ÜN KARNESİ

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 resmi maçın 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 746 dakika süre alan 22 yaşındaki milli oyuncu, yalnızca 1 asistle skora etki edebildi.

İşte Yunus Akgün'e gelen tepkilerden bazıları:

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