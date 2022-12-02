Galatasaray'da Yunus Akgün krizi büyüyor! Görüşmeler yarıda kaldı

Galatasaray'ın şu an en az kazanan oyuncularından olan Yunus Akgün ile sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı.

Akşam'ın haberine göre Galatasaray'da Yunus Akgün krizi yaşanıyor. Yıllık 900 bin TL alan ve Galatasaray kadrosundaki en az kazanan futbolculardan olan Yunus Akgün ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapıldı.

Edinilen bilgilere göre 2024 yılında sözleşmesi bitecek futbolcu, Galatasaray yönetiminden sözleşme uzatmak için ilk başta 15 milyon TL istedi. Daha sonra 13 milyon TL'ye düştü.

Sarı kırmızıların Yunus Akgün'e teklifi ise 9 milyon TL oldu. İstediği rakamda ısrar eden Yunus Akgün'ün "Anadolu takımları bana bu parayı veriyor" diyerek 13 milyon TL'den aşağıya düşmeyeceğini yönetime bildirdi.

Yunus Akgün'ün bahsettiği Anadolu takımının Adana Demirspor olduğu belirtiliyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da büyük çıkış yapan futbolcu 42 maçta 9 gol, 17 asistle oynamıştı.

Yunus Akgün'ün istediği paradan geri adım atmaması üzerine sarı kırmızılı yönetim sözleşme uzatma görüşmelerini askıya aldı. Yönetimin, ocak transfer döneminde satılabileceği belirtiliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yunus Akgün'e ayrı bir parantez açmıştı. Futbolcunun maddi şartlarının iyileştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirten Buruk, "Yunus önemli. Yunus'u kendi performansına getirmek istiyoruz. Yanındaki oyuncuların performansı da çok önemli. Ben Yunus'a çok güveniyorum. Bu hazırlık kampına çok motive geldi. Beklentimiz çok yüksek" demişti.

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 1'i Türkiye kupası olmak üzere 11 karşılaşmada şans buldu. Gol atamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 asisti bulunuyor.