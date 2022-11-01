Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! Direkt biletini kesti

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün için kararını verdi. Adana Demirspor'daki performansının çok uzağında kalan Yunus Akgün, yedek kulübesine çekildi ve Milot Rashica formayı kaptı.

YUNUS AKGÜN, HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU

Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'daki performansıyla büyük beğeni toplamış ve geçtiğimiz yaz bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmüştü. Ancak milli oyuncu Galatasaray'daki performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı ve eleştirilerin hedefi oldu.

OKAN BURUK, YUNUS AKGÜN'ÜN BİLETİNİ KESTİ

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, istediği verimi alamadığı Yunus Akgün'e kesik attı. Buruk, Yunus Akgün'ü yedek kulübesine çekti ve yerine Milot Rashica'ya şans verdi. Rashica'nın sergilediği başarılı performans sonrası Yunus Akgün'ün şans bulması zor görünüyor.

GALATASARAY KARNESİ

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maçın 9'unda ilk 11'de yer aldı. Bu karşılaşmaların birini yedek kulübesinde tamamlayan ve son hata oynanan Fatih Karagümrük maçına da yedek başlayan milli oyuncu, yalnızca 1 asistle skora etki edebildi.