İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2023 Pazar / 20 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi!

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Geçen sezon takıma katılan ancak forma şansı bulmakta zorlanan ve UEFA kadrosundan da çıkarılan Yusuf Demir ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Fanatik6 Ağustos 2023 Pazar 13:09 - Güncelleme:
Galatasaray'da Yusuf Demir krizi!
ABONE OL

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yaz transfer dönemine de yaptığı hamlelerle damga vurdu. Sarı-Kırmızılılar'da kadroya katılan yıldızlar sonrası gideceklerin durumu da dikkat çekici bir hal aldı.

YUSUF KRİZİ ÇÖZÜLEMİYOR!

Galatasaray'da Okan Buruk'la Yusuf Demir'in yıldızı bir türlü barışmıyor. Geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen, ancak yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan hocanın gözüne girmeyi başaramadı.

YOLLAR AYRILACAK

Hazırlık maçlarında da Avrupa kupasında da forma bulamayan, son olarak Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarılan 20 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yusuf'un kiralık gitmeyi kabul etmemesi ise şimdilik en büyük problem. Satış konusunda ise beklenen teklifler gelmedi. Yönetim, Yusuf Demir krizini tamamen çözmenin bir yolunu arıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.