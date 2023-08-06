Galatasaray'da Yusuf Demir krizi!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yaz transfer dönemine de yaptığı hamlelerle damga vurdu. Sarı-Kırmızılılar'da kadroya katılan yıldızlar sonrası gideceklerin durumu da dikkat çekici bir hal aldı.

YUSUF KRİZİ ÇÖZÜLEMİYOR!

Galatasaray'da Okan Buruk'la Yusuf Demir'in yıldızı bir türlü barışmıyor. Geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen, ancak yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan hocanın gözüne girmeyi başaramadı.

YOLLAR AYRILACAK

Hazırlık maçlarında da Avrupa kupasında da forma bulamayan, son olarak Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarılan 20 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yusuf'un kiralık gitmeyi kabul etmemesi ise şimdilik en büyük problem. Satış konusunda ise beklenen teklifler gelmedi. Yönetim, Yusuf Demir krizini tamamen çözmenin bir yolunu arıyor.