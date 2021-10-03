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Spor

Galatasaray'dan 1 milyar TL'lik tarihi anlaşma

Galatasaray Yönetimi, kulübe 10 yılda 100 milyon euro (Yaklaşık 1 milyar lira) gelir getirecek bir sponsorluk anlaşmasına imza atmak üzere.

Takvim3 Ekim 2021 Pazar 09:11 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 09:15
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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın seçim öncesi sözünü verdiği dev sponsorluk için geri sayıma geçildi. Galatasaray kulübü stadın isim hakkı konusunda yapılacak anlaşmayı kısa sürede kamuoyuna duyuracak.

10 yıldır isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom'un yazısı stattan kaldırıldı.

KATARLI BİR ŞİRKETLE ANLAŞILDI

Takvim'in haberine göre; yönetimin daha önce söz verildiği gibi Katarlı büyük bir şirketle her konuda anlaştığı ve kısa sürede imzaların atılacağı öğrenildi. Yeni anlaşmanın da 10 yılı kapsayacağı gelen bilgiler arasında.

FARKLI SPONSORLUKLAR OLACAK

Kulübün 10 yılda 100 milyon euro (Yaklaşık 1 milyar lira) gelir elde etmesi bekleniyor. Anlaşmanın farklı sponsorlukları da kapsayacağı ifade ediliyor.

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