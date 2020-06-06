İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan 11'e 11 antrenman maçı
Spor

Galatasaray'dan 11'e 11 antrenman maçı

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA06 Haziran 2020 Cumartesi 15:08 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 15:08
ABONE OL

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 hazırlık maçı yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaybolan dağcının cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.