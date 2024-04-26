Galatasaray'dan 22 maçlık dev seri!

Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 22 maça yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 22 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 lig maçında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ



Süper Lig'de üst üste 15 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirdi.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçıyla galibiyet serisini 15 maça çıkardı.

Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını geliştirerek bir basamak ileri taşıdı.