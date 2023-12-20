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Spor

Galatasaray'dan 25 maçlık seri!

Seyircisi önünde Fatih Karagümrük engelini 1-0'lık skorla aşan Galatasaray, Süper Lig'de iç sahadaki galibiyet serisini 25 maça çıkardı.

IHA20 Aralık 2023 Çarşamba 23:03 - Güncelleme:
Galatasaray'dan 25 maçlık seri!
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Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1-0'lık skorla ayrıldı ve sahasındaki kaybetmeme serisine devam etti. Cimbom evinde son olarak Giresunspor'a kaybetti. Aslan bu maçın ardından oynadığı 25 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 8 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

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