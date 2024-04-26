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Spor

Galatasaray'dan Adana Demirspor maçına özel prim

Galatasaray'da yönetim, Adana Demirspor galibiyetine özel prim verme kararı aldı.

Sabah26 Nisan 2024 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Adana Demirspor maçına özel prim
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Süper Lig'de takipçisi Fenerbahçe ile aradaki farkı 4 puana yükselten Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında 34. haftayı açıyor.

14 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar bugün kazanması halinde rekoru da kıracak. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde maç fazlası ile puanı 7'ye yükseltmek için Aslan 20.00'de sahaya çıkacak. Her maça final gözüyle bakan Galatasaray'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken Zaha, Adana'ya götürülmedi.

PRİM VERİLECEK

Yönetim, Adana Demirspor galibiyetine özel prim verme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Pendikspor'u 4-1 yenen takımda değişiklik yapmayı düşünmüyor. Barış Alper ve Ziyech ilk 11'de devam edecek, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızlar yedek soyunacak.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Adana Demirspor tarihlerinde 40. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 39 mücadelede Mavi Şimşekler 9 kez kazanırken Cimbom 21 defa güldü. 9 müsabaka da beraberlikle sona erdi.

ZOR GÜNLERIN ADAMI!

BU sezonun başlangıcında ligde üst üste 5 hafta gol atan Mauro Icardi, kritik dönemeçte gol serisini tekrarladı. Sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u boş geçmeyen Icardi geçen sezonun son 6 haftasında her maçta fileleri bulmuştu.. Galatasaray kariyerinde 50 gol atan Arjantinli yıldız, bu sezon ise ligde 20 kez ağları havalandırdı. Icardi'nin bir yandan da 20 golü bulunan Fenerbahçeli Dzeko ile de gol krallığı yarışı sürüyor.

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