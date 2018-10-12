Galatasaray'dan Aleksandr Kokorin atağı

Aslan’a sürpriz golcü adayı... Devre arasında kadrosunu bir forvetle takviye etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar’ın radarına giren son isim Rusya’dan.

Geçtiğimiz günlerde bir başka futbolcu arkadaşıyla birlikte bakanlık görevlisini darp ettiği ortaya çıkan Aleksandr Kokorin’in, kulübü Zenit’le olan mukavelesi fesh edilmek üzere.

Boşa çıkacak olan 27 yaşındaki forvet, UEFA yaptırımları nedeniyle harcama sıkıntısı yaşayan Galatasaray’ın gündemine geldi.

48 kez Rusya forması giyen ve son Dünya Kupası’nda da sahne alan Kokorin, bugüne kadar çıktığı 295 resmi maçta 84 gol 39 asistle oynadı. Rus futbolcu kanatlarda da görev yapabiliyor.

(Fanatik)