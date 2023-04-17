Galatasaray'dan Alexis Sanchez operasyonu

Galatasaray, sezon başında kadrosuna katmak için çok uğraştığı ancak Marsilya'ya kaptırdığı Alexis Sanchez için yeniden devrede girdi. Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlamak adına emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya devam ediyor.

ALEXİS SANCHEZ MARSİLYA'DAN AYRILIYOR

Galatasaray'ın sezon başında transfer etmek istediği Alexis Sanchez, Marsilya ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Footmercato, Alexis Sanchez ile Marsilya arasında iplerin kopma noktasına geldiğini duyurdu. Oyuncu daha önce Marsilya ile sözleşme uzatmak istediğini söylese de henüz bir ilerlemenin kaydedilmediği aktarıldı. Bundan dolayı da 34 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sanchez ise konuyla ilgili açıklamasında, "Marsilya ile sözleşme uzatmak isterim ama futbolda birçok olasılık var." dedi.



GALATASARAY OYUNCU İÇİN DEVREDE

Haberde Galatasaray'ın oyuncu için yeniden devreye girdiği belirtilirken, Şilili kanat oyuncusunun öncelikli hedefinin Güney Amerika olabileceği aktarıldı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kısa sürede karar vermesi bekleniyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Sanchez, bu sezon 37 maça çıktı. Şilili kanat bu karşılaşmalarda 16 gol, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

