İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2022 Pazartesi / 16 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2337
  • EURO
    18,4851
  • ALTIN
    1016.33
  • BIST100
    3649.21
Spor

Galatasaray'dan Arda Turan paylaşımı

Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi büyük kulüplerin formasını giyen ve futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan için sarı-kırmızılı takım paylaşımda bulundu.

12 Eylül 2022 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray ve Avrupa'da önemli başarılar elde eden Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı.

Sarı kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından Arda Turan için veda paylaşımı yaptı.

Yapılan paylaşımda, "13 yaşında girdiği altyapımızdan A takıma yükselerek kaptanlık yapan, yuvası Galatasaray ile birçok başarı kazanan, ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden ve A Milli formayla 100 maça çıkan Arda Turan'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.

Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.