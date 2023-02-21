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Spor

Galatasaray'dan aynı gün iki hazırlık maçı

Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, yarın Pendikspor ve Gençlerbirliği ile maç yapacak.

AA21 Şubat 2023 Salı 16:53 - Güncelleme:
Galatasaray'dan aynı gün iki hazırlık maçı
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Galatasaray Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, Antalya kampında çalışmalarını Belek'teki Kempinski Hotel The Dome'da sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 14.00'te Gençlerbirliği ve saat 19.00'da Pendikspor ile hazırlık maçı yapacak.

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