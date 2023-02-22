Galatasaray'dan aynı günde 1 galibiyet, 1 beraberlik

Galatasaray, bugün oynadığı ikinci hazırlık maçında Pendikspor ile karşılaştı.
Antalya'da oynanan maçı sarı kırmızılı kulüp 3-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Milot Rashica kaydetti.
Sarı-kırmızılılar ligde ara sonrası ilk maçına 11 Mart'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak.
İLK MAÇ BERABERE BİTTİ
Galatasaray, ilk hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz attı. Gençlerbirliği'nin golleri Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'den geldi.