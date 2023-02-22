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Spor

Galatasaray'dan aynı günde 1 galibiyet, 1 beraberlik

Galatasaray, Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Aynı gün iki hazırlık maçına çıkan sarı-kırmızılılar Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken, Pendikspor'u ise 3-1 mağlup etti.

22 Şubat 2023 Çarşamba 23:26 - Güncelleme:
Galatasaray'dan aynı günde 1 galibiyet, 1 beraberlik
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Galatasaray, bugün oynadığı ikinci hazırlık maçında Pendikspor ile karşılaştı.

Antalya'da oynanan maçı sarı kırmızılı kulüp 3-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Milot Rashica kaydetti.

Sarı-kırmızılılar ligde ara sonrası ilk maçına 11 Mart'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak.

İLK MAÇ BERABERE BİTTİ

Galatasaray, ilk hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz attı. Gençlerbirliği'nin golleri Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'den geldi.

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