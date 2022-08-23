Galatasaray'dan ayrıldı! 2. Lig'e gitti

İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
İskenderunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi Berk Balaban'la anlaşma sağlandığı belirtildi.
Futbolcunun bir yıllığına kiralandığı belirtilen açıklamada, "Oyuncumuza İskenderunspor forması altına başarılar diliyoruz." denildi.
BERK BALABAN KİMDİR?
Berk Balaban, 1 Ocak 2000'de İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Berk, 2019 yılında Sarı Kırmızılı ekiple 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Galatasaray U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarında forma giyen 1.98 boyundaki kaleci, geçtiğimiz sezon Ankaraspor'da kiralık olarak görev aldı.
TFF 1. Lig'de 10 maça çıkan ve kalesinde 19 gol gören genç oyuncu, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.