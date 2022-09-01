Galatasaray'dan Cengiz Ünder için yeni hamle!

Marsilya'da mutsuz olan Cengiz Ünder'in transferi için Galatasaray'ın ısrarı devam ediyor.

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GALATASARAY CENGİZ'İ 1 HAFTADA İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Fanatik'in haberine göre.; 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için yaptığı birkaç temastan olumsuz yanıt alan Aslan, Türkiye'de 8 Eylül'e kadar devam eden transfer döneminin avantajını 1 haftalık süreçte kullanmaya çalışacak.

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AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ KAPANDI

Avrupa'da transfer döneminin tamamlanması sebebiyle elinde fazla seçenek de kalmayan Milli kanat oyuncusuyla yakın süreçte tekrar bir araya gelecek olan Galatasaray Yönetimi, önce Cengiz'i ardından Marsilya'yı ikna etmenin hesaplarını yapıyor.

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PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON AVRO

22 milyon avroluk piyasa değeri bulunan Cengiz Ünder, daha önce; Roma ve Leicester gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giymişti. Türkiye'de Başakşehir ve Altınordu'da görev yapan Cengiz, A Milli Takımımız'ın en önemli isimleri arasında yer alıyor.